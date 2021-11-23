Müge Anlı'da bir garip olay: 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdı

TEMİZLİK YAPARAK KAZANDIĞI TÜM PARAYI KAPTIRDI!

47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlattı. Görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini, görüştükten sonra da türkücü sevgilisine genel vekaletname verdiğini söyledi.