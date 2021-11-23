Müge Anlı'da bir garip olay: 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdı
Ordulu Safiye Çallı, sattığı iki evin 700 Bin TL parasını kendisinden 15 yaş küçük Akkuşlu Türkücü Cüneyt’e kaptırdı.
Ordu Akkuşlu Safiye Çallı sosyal medyadan kendisinden 15 yaş küçük Akkuşlu Türkücü Cüneyt ile tanıştı. 25 yıllık evliliği biten Safiye Çallı ile Türkücü Cüneyt evlilik planı kurdu, ancak sevgilisi Safiye'nin tüm parasını alıp terk etti!
TEMİZLİK YAPARAK KAZANDIĞI TÜM PARAYI KAPTIRDI!
47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlattı. Görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini, görüştükten sonra da türkücü sevgilisine genel vekaletname verdiğini söyledi.
İSTANBUL'DA EV ALMA VAADİYLE KANDIRDI
İstanbul'da ev alacağı vaadiyle Çallı'yı kandırdığı iddia edilen sahne adı Akkuşlu Cüneyt olan
türkücünün, sattığı evlerle lüks araba ve arsa aldığı ortaya çıktı.
BEKAR SANIYORDU, EVLİ ÇIKTI!
Çallı, dolandırıldığını anladıktan sonra türkücü Cüneyt tarafından şiddet gördüğünü anlattı. Üstüne de bekar zannettiği adamın henüz eşinden boşanmadığını öğrendiğini söyledi. Safiye Çallı'nın yayına çıkacağını duyan türkücü Cüneyt de 700 bin TL'ye karşılık 100 bin TL teklif etmiş.