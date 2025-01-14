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Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı

ATV ekranlarında gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren Müge Anlı'da seri kadın cinayetleri iddiaları araştırılırken, 2 kadının daha cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gelen itiraf Türkiye'nin kanını dondururken zanlı canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı - Resim: 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı'da Nezaket U. ile ilgili cinayetin ardından 6 kişinin daha aynı kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

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Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı - Resim: 2

Habibe, Sevile ve Nebile 2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket U.'u babalarının öldürdüğünü iddia eden iddia etmişti.

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Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı - Resim: 3

Müge Anlı ve ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader A.B. ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader H.K. kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı - Resim: 4

Nezaket U. cinayetinin ardından ise yine aynı köyde kayıp kadınların olduğu ortaya çıkmıştı. Nezaket K. ve Zekiye A.'ın da cinayete kurban gittiği düşünülmüştü.

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