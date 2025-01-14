Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı
ATV ekranlarında gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren Müge Anlı'da seri kadın cinayetleri iddiaları araştırılırken, 2 kadının daha cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gelen itiraf Türkiye'nin kanını dondururken zanlı canlı yayında gözaltına alındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı'da Nezaket U. ile ilgili cinayetin ardından 6 kişinin daha aynı kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
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Habibe, Sevile ve Nebile 2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket U.'u babalarının öldürdüğünü iddia eden iddia etmişti.
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Müge Anlı ve ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader A.B. ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader H.K. kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Nezaket U. cinayetinin ardından ise yine aynı köyde kayıp kadınların olduğu ortaya çıkmıştı. Nezaket K. ve Zekiye A.'ın da cinayete kurban gittiği düşünülmüştü.
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