Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde canlı yayında kavga çıktı. Olay sonrası anında yayın kesildi.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortalık karıştı. Geçtiğimiz Cuma günü evladı Selim Yalçınkaya'nın katillerini bulmak isteyen acılı anne Müge Anlı'ya başvurdu.
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Selim Yalçınkaya'nın ölümünde eski eşi Derya Hanım sorumlu tutulmuştu. Eski eş ailesiyle birlikte bugün yayına geldi.
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İki aile karşı karşıya gelince ortalık karıştı.
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Sözlü tartışma fiziksele dönünce yayın anında kesildi.
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