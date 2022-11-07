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  4. Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler

Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde canlı yayında kavga çıktı. Olay sonrası anında yayın kesildi.

Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler - Resim: 1

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortalık karıştı. Geçtiğimiz Cuma günü evladı Selim Yalçınkaya'nın katillerini bulmak isteyen acılı anne Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler - Resim: 2

Selim Yalçınkaya'nın ölümünde eski eşi Derya Hanım sorumlu tutulmuştu. Eski eş ailesiyle birlikte bugün yayına geldi.

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Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler - Resim: 3

İki aile karşı karşıya gelince ortalık karıştı. 

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Müge Anlı'da canlı yayında kavga çıktı: Anında yayını kestiler - Resim: 4

Sözlü tartışma fiziksele dönünce yayın anında kesildi. 

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