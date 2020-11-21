Müge Anlı'da herkes bu olayı konuşuyor!
Müge Anlı'da Tatlı ile Sert programında Ayşe Hanım 17 yaşında evlendiğini hep şiddet ve hakaret gördüğünü hatta tarlada kafasına taş attığını sürekli başının ağrıdığını doktora götürdüğünü bu yüzden eşinin kendisini dövüp kulağını patlattığını kulağını dövmekten patladığını hastanenin tespit ettiğini şikayetçi misin diye sorulduğunda...
Ayşe Hanım, 17 yaşında evlendiğini hep şiddet ve hakaret gördüğünü hatta tarlada kafasına taş attığını sürekli başının ağrıdığını doktora götürdüğünü bu yüzden eşinin kendisini dövüp kulağını patlattığını kulağının dövmekten patladığını hastanenin tespit ettiğinde şikâyetçi misin diye sorulduğu ifade etti.
Gidecek yeri olmadığı için şikâyetçi olmadığını söyleyen Ayşe Hanım bu yüzden eşinin yüzünü görmek istemediğini belirtti. Yurdacan Bey nişanlısı Nuran Hanım Ayşe Hanım'ın nafaka alamadığı için boşanmadığını hakkını verse boşanacağını söyledi. Ayşe Hanım eşinin kendisini yayında acındırdığını buna kimsenin inanmamasını evlenirken kendisine 10 sarı lira aldığını daha sonra 10 bilezik aldığını onları satıp Gördes'ten ev aldıklarını açıkladı.
Nuran Bey Yurdacan Bey'in kendisinden gelip önce 5000 daha sonra 10.000 TL ve kredi kartını kullandığını bankalara borç yaptığını o yüzden aslı kendisine borçlu olduğunu anlattı. Nuran Hanım ayrıca Yurdacan Bey'in kendisini Azeri bir kadın ile aldattığını ona da 10.000 TL verdiğini söyledi. Ahmet Çakır telefonla yayına bağlandı. (Nuran Hanım'ın eski sevgilisi) Ahmet Bey Nuran Hanım'ın kendisini de kandırdığını tam nikâh merasimi yapacağı sırada telefonlarını kapattığını kendisine altın küpe zincir aldığını anlattı.