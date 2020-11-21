Müge Anlı'da herkes bu olayı konuşuyor!

Nuran Bey Yurdacan Bey'in kendisinden gelip önce 5000 daha sonra 10.000 TL ve kredi kartını kullandığını bankalara borç yaptığını o yüzden aslı kendisine borçlu olduğunu anlattı. Nuran Hanım ayrıca Yurdacan Bey'in kendisini Azeri bir kadın ile aldattığını ona da 10.000 TL verdiğini söyledi. Ahmet Çakır telefonla yayına bağlandı. (Nuran Hanım'ın eski sevgilisi) Ahmet Bey Nuran Hanım'ın kendisini de kandırdığını tam nikâh merasimi yapacağı sırada telefonlarını kapattığını kendisine altın küpe zincir aldığını anlattı.