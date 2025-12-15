Müge Anlı'da kan donduran iddia: 4 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü

Yayına bağlanan bir kişi "Kızlar üç gün önce başkalarına olanları anlatmışlar. Ercan Bey, gel ve doğruyu anlat. Çocuğa ne oldu, gel bana anlat. Hem kızlarına tacizde bulunmuşsun hem de Emine’yi öldürmüşsün" dedi.

Ercan Y.'nin kızı yayına bağlanarak "Çocuğu tespih makinesinde parçalara böldü. Benim onu gördüğümü duyunca beni yanına çağırdı tehdit etti. Valize koydu sonra Emine'yi sürükleyerek çöpe götürdük" dedi.