Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler
ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağını korku kuşağına çeviren programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 4 yaşındaki minik Emine'nin kan donduran bir cinayete kurban gittiği itirafı şok etkisi yarattı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Y. ile ilgili kan donduran bir cinayet ortaya çıktı.
Emine Y.'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Şüpheler üvey baba Ercan Y. üzerinde yoğunlaşırken ortaya çıkan her detay tüyler ürpertti.
Kuzen Aymila Y., Emine ile görüşmesinin sistemli bir şekilde engellendiğini, annesi Raziye T.'nun da bu konuda net bilgiler vermediğini iddia etti. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Y. ile birlikte yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kayıplara karıştığı iddia edildi.
Ercan Y.'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etti. Yayına bağlanan Ercan Y.'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Y. ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti. Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Y., masum olduğunu söyledi.