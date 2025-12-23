Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler

Ercan Y.'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etti. Yayına bağlanan Ercan Y.'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Y. ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti. Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Y., masum olduğunu söyledi.