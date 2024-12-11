Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da "kayıp" olarak aranan ancak programa katılan eski eşinin "sevgilim boğarak öldürüp gömdü" itirafıyla korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şaban A. ile ilgili olayda istenen cezalar belli oldu...
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban A., Müge Anlı'nın programında başta kuzeni B.A. olmak üzere programa katılan eski eşi E.K. tarafından aranıyordu. Şaban A.'ın eski eşi cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf etti ve Şaban A.’yı sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü söyledi.
Cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf eden E.K. “Kahvaltıda B.Ö., Şaban A. ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. B.Ö., Şaban A.'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü.” dedi.
E.K.'un cesedin gömülü olduğu yeri de söylemesinin ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen yerde cesedi de buldular.
Şaban A.'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş E.K. ile B.Ö. ve cesedi taşıttıkları Şaban A. ve E.K.'nin oğlu M.A. tutuklandı. Tutuklular arasında E.K.'nin annesi D.K.da vardı.