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Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da "kayıp" olarak aranan ancak programa katılan eski eşinin "sevgilim boğarak öldürüp gömdü" itirafıyla korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şaban A. ile ilgili olayda istenen cezalar belli oldu...

Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü - Resim: 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban A., Müge Anlı'nın programında başta kuzeni B.A. olmak üzere programa katılan eski eşi E.K. tarafından aranıyordu. Şaban A.'ın eski eşi cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf etti ve Şaban A.’yı sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü söyledi.

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Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü - Resim: 2

Cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf eden E.K. “Kahvaltıda B.Ö., Şaban A. ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. B.Ö., Şaban A.'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü.” dedi.

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Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü - Resim: 3

E.K.'un cesedin gömülü olduğu yeri de söylemesinin ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen yerde cesedi de buldular.

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Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü - Resim: 4

Şaban A.'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş E.K. ile B.Ö. ve cesedi taşıttıkları Şaban A. ve E.K.'nin oğlu M.A. tutuklandı. Tutuklular arasında E.K.'nin annesi D.K.da vardı.

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