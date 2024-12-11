Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban A., Müge Anlı'nın programında başta kuzeni B.A. olmak üzere programa katılan eski eşi E.K. tarafından aranıyordu. Şaban A.'ın eski eşi cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf etti ve Şaban A.’yı sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü söyledi.