Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar
ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "kayıp anne Nezaket U." ile yayında gündeme taşınan iddialar korku filmlerini aratmadı...
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp 4 çocuk annesi Nezaket U. hakkındaki iddialar kan dondurdu.
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Kayıp Nezaket U.'nun Müge Anlı'ya başvuran 27 yaşındaki kızı Habibe'nin iddiaları programa damgasını vurdu.
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Habibe annesinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Evde babasının eziyetlerini ve tuhaflıklarını tek tek açıklarken hem ekran başındaki hem stüdyodaki izleyiciler ile birlikte Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi.
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19 yıl önce İstanbul’da kaybolan Nezaket U., köyde gelin olmuş. Sonrasında eşiyle birlikte İstanbul'a taşınmış. 28 yaşındayken kaybolan kadın ile ilgili uyuşturucu kullandığı ve eve erkekler getirdiği bile iddia edildi.
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