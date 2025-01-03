Müge Anlı'da ortaya çıkan kan donduran vahşette yeni perde
Ekranların gündüz kuşağını korku filmine çeviren programlarından Müge Anlı'nın canlı yayınında 2005 yılında ortadan kaybolan ve kayıp olarak aranırken tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıkan Nezaket U. ile ilgili canlı yayında yaşanan gözaltının ardından tutuklanan kardeşler suçu birbirlerinin üzerine attı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programın 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket U.'nun kayıp olarak aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket U. hakkında gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.
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Yayında tutuklanan eski eşi ve kayınbiraderleri bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye geçtikleri sırada mikrofon uzatılan kardeşler suçu birbirinin üzerine attı.
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Nezaket'in infaz edilmesinin sebebi olarak kayınbiraderi Adem'le ilişkisi gösterilmişti. Kayınbirader Adem de adliyeye gönderilirken görüntülendi.
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