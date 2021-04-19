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Müge Anlı'da sahte gelin şoku!

Atv'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine bir dolandırıcılık olayı gündeme geldi. Sahte gelin tarafından 2 kez dolandırılan 25 yaşındaki Halil Kurt, annesiyle birlikte canlı yayına gelerek yardım istedi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Halil Kurt, 25 yaşında olduğunu ve bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirdi.

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Önceden bir sevdiği kız olduğunu ama ailesi istemediği için evlenmediğini söyleyen Kurt, kendi yöresinde herkesin genç yaşta evlendiğini ve bu yüzden de ailesinin bulduğu kızla evlenmeye karar verdiğini söyledi.

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Anneannesinin önerisiyle evlenmek için Gaziantep'e giden genç adam, aracı olan kişiler tarafından kandırıldığını ve binlerce lirasını kaptırdığını söyledi.

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Halil Kurt'un annesi Emine Kurt, üvey annesinin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi.

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