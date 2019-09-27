Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 kardeş, anneleri Satı Ermiş'ten haber alamadıklarını söyledi. Satı Ermiş'e ne olduğunu araştırmaya başlayan Müge Anlı, Feyat Araz ve Yunis Bey'e ulaştı. Feyat Araz'ın 21 Ağustos'ta görüştüm demesinin ardından 22 Ağustos'ta yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Yunis Bey'in ise ev sahibi olduğu ve aralarında yaşananlar Müge Anlı canlı yayında gün yüzüne çıktı. Peki Müge Anlı'nın aradığı Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş öldü mü?