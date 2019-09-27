Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 kardeş, anneleri Satı Ermiş'ten haber alamadıklarını söyledi. Satı Ermiş'e ne olduğunu araştırmaya başlayan Müge Anlı, Feyat Araz ve Yunis Bey'e ulaştı. Feyat Araz'ın
ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 kardeş, anneleri Satı Ermiş'ten haber alamadıklarını söyledi. Satı Ermiş'e ne olduğunu araştırmaya başlayan Müge Anlı, Feyat Araz ve Yunis Bey'e ulaştı. Feyat Araz'ın 21 Ağustos'ta görüştüm demesinin ardından 22 Ağustos'ta yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Yunis Bey'in ise ev sahibi olduğu ve aralarında yaşananlar Müge Anlı canlı yayında gün yüzüne çıktı. Peki Müge Anlı'nın aradığı Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş öldü mü?
6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.
Satı Hanım, 21 Ağustos günü vefat eden babasının maaşını üzerine geçirme işlemleri için Ankara Beypazarı'na gitti. Beypazarı'nda bir pansiyonda kaldı. Ayrıca 52 yaşındaki kadının Feyat Araz isimli bir şahısla ilişkisi de vardı. Feyat Bey'le birlikte aynı pansiyonda kaldıkları da biliniyor. Orada bir gün kalan Satı Ermiş'ten, daha sonra haber alınamadı.