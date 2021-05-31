Müge Anlı'da şoke eden anlar: Katilin ikinci sevgilisi itiraf etti
Müge Anlı’da kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Fatma Öz’ün, Sivas’ta birlikte yaşadığı evli sevgilisi tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının ikinci sevgilisi yayında cinayete giden süreci ilk kez anlattı.
Sivas’ta evli sevgilisi Bahri Maraşlı ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan tarihinde kayıplara karışmıştı.
Öz’den günlerce haber alamayan endişeli aile, kayıp başvurusunun ardından kızlarını bulmak için ATV’nin fenomen programı Müge Anlı’nın yolunu tutmuştu.
İKİNCİ SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ
Müge Anlı’nın, iki çocuk annesi Fatma Öz’ün şüpheli kaybında işaret ettiği ve ısrarlı soruları karşısında çelişkili ifadelerde bulunan evli fırıncı Bahri Maraşlı’nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, Cuma günü yayından sonra emniyete giderek cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.
Yasemin Doğan'ın itirafı üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahri Maraşlı’yı gözaltına aldı.