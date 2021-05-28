Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia: Elektrik verip boğarak öldürdüler
Müge Anlı’da boşandığı eşi Firdevs Öztürk ile birlikte kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve erkek kardeşi Yusuf Turhan için tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı.
Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinden, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.
Oğulları Yusuf Turhan, kayıp çifti aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı’ya başvururken, canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.
ÜÇ CİNAYETTEN SORUMLU TUTMUŞTU
Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu ve yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini söyleyen Yusuf Turhan, bu olaylarda kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan’ın da parmağı olduğunu iddia etmişti.
ELEKTRİKLE İŞKENCE YAPTILAR
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan’ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan’ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak’a attıkları ortaya çıktı.