Müge Anlı'da yasak aşk ortaya çıktı! 40 yıllık eşini 10 yıldır komşusuyla aldatıyormuş

''HÜSEYİN İLE 10 YILDIR BERABERİZ''

55 yaşındaki Gülşen hanım da hakkındaki iddialara cevap vermek için canlı yayına bağlandı. Gülşen hanım, ''Eşimin şiddetinden kaçtım. Film mi çevriliyor burada? Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok. Sen yoluna ben yoluma. Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım. Ahmet bey de bunu biliyordu. Ben boşanmak istiyorum. Ahmet bey de başkasıyla evlensin'' dedi.