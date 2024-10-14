Müge Anlı'da yine bir kayıp çocuk vakası: Müge Anlı çılgına döndü

Yayına bağlanan Seyfi B.'in yeğeni de Hacer Ç.'nun ifadelerini doğruladı. Seyfi B.'in alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi'nin annesine de şiddet uyguladığını ifade etti. Yeğen, Aslı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aslı'ya araba çarptı. Araba çarpan aile onu aldılar. Daha sonra Aslı'ya iyi baktılar. Aslı'nın durumu iyiydi ama Seyfi B., aileden sürekli para istemiş o yüzden kızı geri getirdiler" diyen yeğen, ayrıca evin karşısının bataklık olduğunu da belirtti.