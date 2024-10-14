Müge Anlı'da yine bir kayıp çocuk vakası: Müge Anlı çılgına döndü
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında bundan tam 30 yıl önce eşine bırakarak terk ettiği çocuğunu çocuğunu aramak için Müge Anlı'ya başvaran Hacer Ç. ile eski eşi Seyfi B. yüzleşti. Seyfi B.'nin söyledikleri Hacer Ç.'yi de Müge Anlı'yı da çileden çıkardı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Ç. (51) isimli Sakaryalı kadın, Seyfi B. isimli kişi ile imam nikahıyla yaşadığını 3 çocukları olduğunu ve bir süre sonra şiddet gerekçesiyle çocuklarını bırakarak baba evine döndüğünü söyledi. 1995 yılında 4 yaşında olan çocukları Serdar'ın bir anda ortadan kaybolduğunu söyleyen Hacer Ç., eski kocası Seyfi B.'in o dönem kendisine çocukları Serdar'ı evin önünde duran bir arabaya verdiğini söylediğini belirtirken çocuğunun bulunmasını istedi. Hacer Ç., çocuğunun Seyfi B. tarafından öldürülmüş olabileceğini de dile getirdi.
Haftanın her günü konu programda tartışılırken, çelişkili ifadeleri dikkat çeken Seyfi B. ilk önce çocuğunu yetiştirme yurduna verdiğini söyledi, ardından ise Kocaeli'deki İzmit Fuarında eline poğaça vererek terk ettiğini öne sürdü.
Hacer Ç., eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Hacer Ç., Seyfi B.'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Hacer Ç., eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.
Yayına bağlanan Seyfi B.'in yeğeni de Hacer Ç.'nun ifadelerini doğruladı. Seyfi B.'in alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi'nin annesine de şiddet uyguladığını ifade etti. Yeğen, Aslı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aslı'ya araba çarptı. Araba çarpan aile onu aldılar. Daha sonra Aslı'ya iyi baktılar. Aslı'nın durumu iyiydi ama Seyfi B., aileden sürekli para istemiş o yüzden kızı geri getirdiler" diyen yeğen, ayrıca evin karşısının bataklık olduğunu da belirtti.