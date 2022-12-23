Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar Türkiye gündeminde! Müge Anlı elinden tuttu

EZEL BAYRAKTAR'A AYLIK 15 BİN TL MAAŞ TEKLİF ETTİ

Müge Anlı “Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel’i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram’a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel’i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti.” dedi.