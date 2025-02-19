Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu: 14 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı

Karaman'da 2011 yılında M.A.'ın kaybolduğunu belirten annesi A.A., kayıp müracaatında bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında M.A.'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Anne A.A., geçen yıl oğlunun bulunması için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına da programını katılmıştı.