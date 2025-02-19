Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu: 14 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı
Karaman'da bundan 14 yıl önce kaybolan ve o günden bu güne izi bulunamayan ailesinin ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katıldığı 19 yaşındaki gencin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Karaman'da 2011 yılında M.A.'ın kaybolduğunu belirten annesi A.A., kayıp müracaatında bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında M.A.'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Anne A.A., geçen yıl oğlunun bulunması için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına da programını katılmıştı.
A.A., günlerce televizyon programında oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu savundu. M.A.'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti. Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, M.A. ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda polis, M.A.'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi.
Daha sonra M.A.'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi. Ekipler, Karaman'a dönen M.A.'ın, evine uğramadan daha önce çalıştığı K.S.'ye ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini saptadı. M.A.'ın ait cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, çiftlik sahibi K.S.'nin, M.A.'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çiftlik sahibi K.S., oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen K.S., M.A.'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)