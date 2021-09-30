Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia
Müge Anlı'nın bugünkü programında Hatay'da vahşice katledilen Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı.
Müge Anlı'nın bugünkü programında Hatay'da vahşice katledilen Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı.
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Hatay'da yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de öldürüldüler. Müge Anlı'ya başvuran yakınları katil ya da katillerin yakalanması için haftalardır programda yer alıyor.
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Şen kardeşlerin öldürüldüğü gün evde olan bakıcı Emel Cengiz'in ilişkisi olduğundan şüphelenilen Labit Karakuş isimli bir isim ortaya çıktı.
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Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş programda dikkat çeken iddialarda bulundu. Eşi ve Emel'in ilişkisi olduğunu iler süren Karakuş, olay sonrası Labit'in psikolojisinin bozulduğunu, arabasını kendisinin temizlemeye başladığını ve koltukları değiştirdiğini söyledi.
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