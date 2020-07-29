Müge Anlı’daki Şiar Kılıç cinayetinde stüdyoyu terk etti
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın çelişkili ifadeleri üzerlerindeki şüpheyi arttırdı. Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi Sevim Taş, 'Beni buradan kurtarın, bunlar yalan söylüyorlar' diye yalvardı. Ardından harekete geçen savcı evde inceleme başlattı. Geceyi devlet korumasında geçiren teyze Sevim Taş, sosyal hizmetlerce koruma altına alındı.
YANGINDAN 32 SAAT ÖNCE… Şiar Kılıç'ın öldüğü yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastaneye götüren Gülüzar Amanet'in doktora "Oğlum öldü" dediği ileri sürüldü. Doktora söylediği sözlere mantıklı bir açıklama getirmeyen Gülüzar'ın savunması Müge Anlı'yı çıldırttı.
"KARDEŞİMİN AYAĞINI ZİNCİRLE BAĞLADI" Şiar'ı şiddet uyguladığı ve döverek öldürdüğü iddia edilen Hami Kıcı'nın eski eşinin abisi Adem Öztürk canlı yayına bağlanarak şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hami'nin eski eşine şiddet uyguladığını ve ayaklarını zincirleyip evinin camlarına demirlediğini, kendi çocuğunu dikenlerinin içine attığını söyledi. Kardeşinin yıllarca Hami Kıcı'dan işkence gördüğünü ve aç bırakıldığını söyleyen Adem Öztürk, Şiar'ı öldürenin Hami olabileceğini söyledi.