Müge Anlı’dan Kızılay’a rekor bağış
Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.
Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.
20 MİLYON LİRA TOPLANDI İzleyicileriyle el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu. Filodaki aşevleri canlı yayında hesaplandı.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ekrana getirdiği televizyon programının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor.