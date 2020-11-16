Müge Anlı’dan Kızılay’a rekor bağış

Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.