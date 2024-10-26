Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp çocuk vakasında şok gelişme: Baba Seyfi ölü bulundu
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında aranan Serdar adlı çocuğun babası Seyfi B., evinde ölü bulundu. Programda çelişkili ifadeleri dikkat çeken Seyfi B., çocuğunu fuara bırakarak terk ettiğini söylemişti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Ç. (51) isimli Sakaryalı kadın, Seyfi B. isimli kişi ile imam nikahıyla yaşadığını 3 çocukları olduğunu ve bir süre sonra şiddet gerekçesiyle çocuklarını bırakarak baba evine döndüğünü söyledi.
1995 yılında 4 yaşında olan çocukları Serdar'ın bir anda ortadan kaybolduğunu söyleyen Hacer Ç., eski kocası Seyfi B.'nin o dönem kendisine çocukları Serdar'ı evin önünde duran bir arabaya verdiğini söylediğini belirtirken çocuğunun bulunmasını istedi. Hacer Ç., çocuğunun Seyfi B. tarafından öldürülmüş olabileceğini de dile getirdi.
Haftanın her günü konu programda tartışılırken, çelişkili ifadeleri dikkat çeken Seyfi B. ilk önce çocuğunu yetiştirme yurduna verdiğini söyledi, ardından ise Kocaeli'deki İzmit Fuarında eline poğaça vererek terk ettiğini öne sürdü.
Hacer Ç., eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Hacer Ç., Seyfi B.'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Hacer Ç., eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.