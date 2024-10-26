Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp çocuk vakasında şok gelişme: Baba Seyfi ölü bulundu

Hacer Ç., eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Hacer Ç., Seyfi B.'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Hacer Ç., eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.