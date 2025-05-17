Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayeti itiraf etti, ceza indirimi aldı

Adana'da kayıp olarak aranan 34 yaşındaki M.H.'yu öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında canlı yayında itiraf eden 28 yaşındaki İ.D. itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, arkadaşı 26 yaşındaki Y.Ü. ise müebbet hapis cezasına mahkum oldu.