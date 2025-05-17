Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayeti itiraf etti, ceza indirimi aldı
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mersin'de kayıp olarak arandığı 11'inci günde cansız bedeni bir derede bulunan 34 yaşındaki bir kişiyle ilgili cinayet araştırılırken, cinayeti arkadaşı ile birlikte işlediğini canlı yayında itiraf eden şüpheli hakkında mahkeme müebbet hapis cezasını, itirafı nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi.
Adana'da kayıp olarak aranan 34 yaşındaki M.H.'yu öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında canlı yayında itiraf eden 28 yaşındaki İ.D. itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, arkadaşı 26 yaşındaki Y.Ü. ise müebbet hapis cezasına mahkum oldu.
Öldürülen M.H.'nun yakınlarının avukatı Ali Şadi Toklu, sanıklara verilen cezaları az bulup kararı istinaf edeceklerini söyledi.
Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023'de 3 çocuk babası M.H.'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. M.H.'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde M.H.'nun cesedi vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside M.H.'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cinayet bürosu ekipleri korkunç cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken 3 çocuk babası İ.D., canlı yayında arkadaşı olan M.H.'yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan İ.D., "Pişmanım" dedi.