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Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet zanlısı, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Kaynak: DHA
Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti - Resim: 1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Z.A.'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen S.Ö., polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti - Resim: 2

Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Önel, tutuklandı.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti - Resim: 3

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Z.A. kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında S.Ö., 19 yıldır kayıp olan Z.A.'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti - Resim: 4

Bunun üzerine S.Ö., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı.

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