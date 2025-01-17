Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet zanlısı, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.
Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Z.A.'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen S.Ö., polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.
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Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Önel, tutuklandı.
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Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Z.A. kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında S.Ö., 19 yıldır kayıp olan Z.A.'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.
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Bunun üzerine S.Ö., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı.
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