Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!
Müge Anlı Tatlı Sert programında konuşulan Mehmet Muharrem Elbay olayı Türkiye gündemine oturdu.Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Ergül ise bugün cinayet itirafında bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay olayı yıllar sonra tekrar gündeme geldi.
Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler ortaya çıktı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 5 kişi tutuklandı. Elbay cinayeti ile ilgili bugün Hatice Ergül cinayet itirafında bulundu.