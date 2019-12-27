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  3. 27 Aralık 2019 13:46

Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!

Müge Anlı Tatlı Sert programında konuşulan Mehmet Muharrem Elbay olayı Türkiye gündemine oturdu.Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Ergül ise bugün cinayet itirafında bulundu.

Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay olayı yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!

Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler ortaya çıktı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 5 kişi tutuklandı. Elbay cinayeti ile ilgili bugün Hatice Ergül cinayet itirafında bulundu.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!

Hatice Ergül, Ercan'ın cinayeti kendisine anlattığını Müge Anlı canlı yayınında belirtti.

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Müge Anlı'nın canlı yayınında korkunç cinayet itirafı!

Ergül, Ercan'ın cesedi üç parçaya böldüklerini kendisine anlattığını canlı yayınında açıkladı.Ergül, sözlerinin devamında ise Ercan kendisine cesedi Tilki kuyusunda parçaladıklarını anlattığını öne sürdü.

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