Müge Anlı'nın programında evlenmişlerdi: O çift iki çocuğuyla sokakta kaldı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 2 çocuklu bir aile, kiracı oldukları evden çıkarıldıktan sonra kalacak yer bulamayınca ormanda yaşamaya başladı. 7 yıl önce Müge Anlı'nın programında evlendikleri öğrenilen çift, ''Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz'' diyerek yardım istedi.
Evsiz oldukları, geçinmekte zorlandıkları gerekçesi ile 7 yıl önce Müge Anlı'nın programına konuk edilen ve aylarca hikayeleri gündem olan A. ve N.A. çifti, birçok yardım almış hatta programda nikahlanmıştı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren A. ve N.A. çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.
A. çifti, çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başladı. Seneler sonra yine evsiz kalan ve günlerdir döşeğin üzerinde yaşam mücadelesi veren A. çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.
Gündelik inşaat işlerine giden A. A., yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben çalışan bir insanım. Ev sahibimin iki parça eşyası kayboldu diye hırsız muamelesi gördük, dışarı atıldık. 2-3 gündür eşimle, çocuklarımla ormanda kalıyorum. Şu an zor durumdayım. Sahip çıkanımız yok, kimsemiz yok. Anlatacak çok şey var ama konuşamıyorum, kelimeler boğazımda düğüm düğüm oluyor" dedi. A., geceleri çocuklarını korumak için sabaha kadar uyumadığını belirterek, "Domuzu var, köpeği var, çakalı var. Üç gündür uyku uyumadım. Çocuklarım korkmasın diye bekçilik yapıyorum. Çocuklarım biri 7, diğeri 4 yaşında, ikisi de kız. Eşim zaten hasta. Bir döşeğin üzerinde yaşıyoruz. Geceleri ayazda titriyorlar" diye konuştu.
"Çocuklarım için istiyorum"
A. A., tek isteğinin çocuklarına güvenli bir yaşam alanı sağlamak olduğunu söyleyerek, "Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Çalışıyorum ama kazandığım para ancak karnımıza yetiyor. Ev kiralarını toparlayamıyorum. Bir ev kirasını çıkarmak için bir ay çalışmam lazım. Benim sadece bir eve ihtiyacım var. İşim var ama güvenli bir yerim yok. Çocuklarımı Allah'a emanet edip işe gidiyorum." Çocuklarını okula gönderemediğini de dile getiren A., "İkamet adresimiz yok ki okula yazdırayım. Ormanda yaşıyoruz. Okul çağı geldi ama kayıt yaptıramadım. Büyüklerimizden, devletimizden, hayırseverlerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.