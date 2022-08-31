Müge Anlı'nın programında iğrenç iddialar!
Yeni yayın dönemine de hızlı başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ve izleyicinin midesini bulandıran "istismar" iddiaları olay oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Konya'dan katılan Mehmet ve Fatma Bağcı çifti, 24 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi kızları Ayşe Bağcı'nın sınav için Samsun'a giderken otobüs muaviniyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi
Aile, Mücahit isimli erkekle kaçan kızlarının Trabzon'da evli ve çocuklu Mücahit'le birlikte kaldığını belirtti.
Müge Anlı'nın ekibiyle görüşen Mücahit'in kendisinde şeytan tüyü olduğu, çok pratik ve tatlı dilli olması nedeniyle kadınları çok çabuk etkilediği hatta etrafındaki kadınların kendisine "Senin gibi eşim olsun, 4 bin lira borcum olsun." dediği aktarıldı.
Yayına bağlanan Mücahit, "Ayşe'yle otobüste tanıştık. Ayşe uyurken dik olan koltuğunu ayağıya indirirken Ayşe korktu ve korkuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık" dedi.