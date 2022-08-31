Müge Anlı'nın programında iğrenç iddialar!

Müge Anlı'nın ekibiyle görüşen Mücahit'in kendisinde şeytan tüyü olduğu, çok pratik ve tatlı dilli olması nedeniyle kadınları çok çabuk etkilediği hatta etrafındaki kadınların kendisine "Senin gibi eşim olsun, 4 bin lira borcum olsun." dediği aktarıldı.