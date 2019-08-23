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  3. 23 Ağustos 2019 10:37

Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

Müge Anlı ATV ekranlarındaki yarışma programı Güven Bana ile bir Perşembe akşamına daha damga vurdu..

Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

ATV izleyicisinin merakla beklediği Güven Bana, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana'nın 8. bölümü dün akşam yayınlandı. Güven Bana'daki Yeşilçam sorusu sosyal medyayı salladı. İşte Şener Şen'in bir repliğini içeren soru ve Güven Bana'daki tüm sorular...

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Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 22 Ağustos tarihinde 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

Güven Bana'nın 8. bölümüne "Şener Şen'in ünlü jilet satma sahnesindeki repliğinde bahsi geçen futbolculardan "Taçsız Kral" şeklinde sözü edilen hangisidir?" sorusu damga vurdu.

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Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli günlerde yer alan soruyu sosyal medyada gecenin en çok arananları arasına girdi.

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