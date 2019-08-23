Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti

ATV izleyicisinin merakla beklediği Güven Bana, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana'nın 8. bölümü dün akşam yayınlandı. Güven Bana'daki Yeşilçam sorusu sosyal medyayı salladı. İşte Şener Şen'in bir repliğini içeren soru ve Güven Bana'daki tüm sorular...