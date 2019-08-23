Müge Anlı'nın Yeşilçam sorusu herkesi şoke etti
Müge Anlı ATV ekranlarındaki yarışma programı Güven Bana ile bir Perşembe akşamına daha damga vurdu..
ATV izleyicisinin merakla beklediği Güven Bana, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana'nın 8. bölümü dün akşam yayınlandı. Güven Bana'daki Yeşilçam sorusu sosyal medyayı salladı. İşte Şener Şen'in bir repliğini içeren soru ve Güven Bana'daki tüm sorular...
Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 22 Ağustos tarihinde 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Güven Bana'nın 8. bölümüne "Şener Şen'in ünlü jilet satma sahnesindeki repliğinde bahsi geçen futbolculardan "Taçsız Kral" şeklinde sözü edilen hangisidir?" sorusu damga vurdu.