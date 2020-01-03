Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi Türkiye’yi a

Hiç görmediği babasını aramak için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Ümit Martin Demiray, babasını ve ailesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ümit Martin Demiray'ın film gibi hayatı hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.