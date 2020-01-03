Müge Anlı’ya katılan Ümit Martin Demiray'ın hikayesi Türkiye’yi a
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi milyonları ekran başına kilitledi.
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan Ümit Martin Demiray hikayesi milyonları ekran başında ağlattı! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Almanya'dan gelen 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın baba özlemi tüm Türkiye'yi ağlattı.
Hiç görmediği babasını aramak için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Ümit Martin Demiray, babasını ve ailesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ümit Martin Demiray'ın film gibi hayatı hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Ümit Demiray'ın annesi Monika Drobner ile babası Kadri Demiray, 1976 yılında Almanya'nın Münih kentinde tanışıp 1978 yılında evlenmişler. 1979 yılında da Ümit Demiray, dünyaya gelmiş.
Ancak Ümit Demiray 2 yaşındayken annesi ve babası anlaşamadıkları için boşanmışlar. Eşi Monika Drobner'den boşanmasının ardından 2 sene daha Almanya'da yaşamaya devam eden baba Demiray, 1983 yılında polise mukavemet suçundan sınır dışı edilip Türkiye'ye dönüyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor.