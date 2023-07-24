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Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği orman bölgesinde yangına müdahalesi sürerken belediye başkanı gece görüşlü helikopter istedi.

Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor - Resim: 1

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Seydikemer Kumluova mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bozuk ormana sıçradı.

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Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor - Resim: 2

Bölgeden yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor - Resim: 3

Ekipler sarp arazideki yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü helikopter istendi. Yangına, 15 arazöz 6 su tankeri 3 dozer 6 yer ekibi ile birlikte 206 personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor - Resim: 4

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Makilik alanda başlayan yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Bizde belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi.

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