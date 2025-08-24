Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe'yi kent lokantasına kavuşturdu

Başkan Aras şöyle devam etti: "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Bizim amacımız; bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek. Bir süre önce Bi Balık'ı açarak yeni bir hikaye başlatmıştık. Bi Balık çok büyük ilgi gördü. Şu an orası herkesin uygun fiyata lezzetli balık yiyebildiği bir mekana dönüştü. Halkımızdan gördüğümüz ilgi, bizlere şunu gösterdi: Doğru zamanda, doğru ihtiyaca dokunan her hizmet, halkın kalbinde karşılık buluyor. İşte bugün, aynı anlayışla bir başka ihtiyaca cevap veriyor, bir hayali gerçekleştiriyoruz. Nedir o ihtiyaç? Kaliteli, sağlıklı, lezzetli yemeklerin uygun fiyatla herkes için erişilebilir olması. Aşevimiz ve ‘bi balık'ın ardından kent lokantamız hepimiz için yeni bir buluşma noktası olacak. Kurduğumuz bu sofrada hafta içi her gün 4 çeşit yemek çıkacak. Menteşe Belediyesi Kent Lokantamız hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.