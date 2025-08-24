Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe'yi kent lokantasına kavuşturdu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından Kent lokantası açıldı. Açılışı törenle yapılan lokantada, vatandaşlar için sağlıklı, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı sıcak yemek hizmeti sunmanın hedeflendiği bildirildi. Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Burası halkın sofrası, bu sofrada herkese yer var. Muhabbet var, paylaşım var" dedi.
Muğla'da Kent lokantasının açılışı için tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hazal Mintaş, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Muğla il-İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kurum temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bugün dayanışmamızı büyüten, önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Menteşe Belediyesi Kent Lokantası ile aynı sofrada buluşuyor ve paylaşıyoruz. Burası halkın sofrası, bu sofrada herkese yer var. Muhabbet var, paylaşım var" dedi.
Başkan Aras şöyle devam etti: "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Bizim amacımız; bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek. Bir süre önce Bi Balık'ı açarak yeni bir hikaye başlatmıştık. Bi Balık çok büyük ilgi gördü. Şu an orası herkesin uygun fiyata lezzetli balık yiyebildiği bir mekana dönüştü. Halkımızdan gördüğümüz ilgi, bizlere şunu gösterdi: Doğru zamanda, doğru ihtiyaca dokunan her hizmet, halkın kalbinde karşılık buluyor. İşte bugün, aynı anlayışla bir başka ihtiyaca cevap veriyor, bir hayali gerçekleştiriyoruz. Nedir o ihtiyaç? Kaliteli, sağlıklı, lezzetli yemeklerin uygun fiyatla herkes için erişilebilir olması. Aşevimiz ve ‘bi balık'ın ardından kent lokantamız hepimiz için yeni bir buluşma noktası olacak. Kurduğumuz bu sofrada hafta içi her gün 4 çeşit yemek çıkacak. Menteşe Belediyesi Kent Lokantamız hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Açılış töreni, konuşmalarının ardından kurdele kesilmesi ve yemek servisi ile devam etti. (DHA)