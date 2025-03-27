Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Biz de Muğla’mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya "amin" demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla’mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu. Biz de Muğla’mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya "amin" demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla’mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu.