Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi il genelinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlıktan ulaşıma, mezarlıklardan zabıta denetimlerine kadar birçok alanda yürütülen hizmetlerle bayram hazırlıkları tamamlandı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı'nda birlik ve dayanışma mesajı verdi.
Ramazan ayının ardından gelen bayram ile dayanışma ruhuna dikkat çeken Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tüm vatandaşların ramazan bayramını kutladı. Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda Aras şunları söyledi;
“Ramazan ayını geride bırakırken, gönüllerimizi buluşturan, sofralarımızı bereketlendiren, dayanışmayı büyüten bir ayın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; çocukların gözlerinde parlayan neşe, büyüklerimizin sözlerindeki bilgelik, dostların sarılışındaki içtenliktir. Bayram; sevginin, saygının, affetmenin ve yeniden kenetlenmenin adıdır. Bu özel günlerde paylaşmanın anlamı bir başka, birlikte olmanın değeri çok daha derindir.
Biz de Muğla’mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya "amin" demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla’mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu. Biz de Muğla’mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya "amin" demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla’mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu.