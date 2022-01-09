Muğla kabusu yaşadı; Marmaris'te denizin rengi değişti!

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yalıkavak Mahallesi, Turgutreis Mahallesi, Geriş Mahallesi ve Koyunbaba Mahallesi'nde ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollardaki kaldırım taşları sökülürken, rögarlar taştı.