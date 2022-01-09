Muğla kabusu yaşadı; Marmaris'te denizin rengi değişti!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, ilçede 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü.
Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü kara yolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Asparan mevkiinde taşan dere nedeniyle köprü betonları çöktü, yol trafiğe kapatıldı.
Yazın çıkan orman yangınlarında çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu su, İçmeler Mahallesi'nde dört sokağı nehre çevirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sular tahliye edilerek atıklarla tıkanan rögarlar açılıp temizlendi. İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı, bazı elektrik direkleri yıkıldı.
14 iş yerinin açık kalan dükkan tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Gece boyunca seferber olan belediye ekipleri sağanak yağış ve doludan etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yalıkavak Mahallesi, Turgutreis Mahallesi, Geriş Mahallesi ve Koyunbaba Mahallesi'nde ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollardaki kaldırım taşları sökülürken, rögarlar taştı.