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Muğla yangınlarında 3 gözaltı var

Muğla'nın Yatağan ve Datça ilçelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla yangınlarında 3 gözaltı var - Resim: 1

Muğla'nın Yatağan’da meydana gelen orman yangını ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Yava Mahallesi'nde yangının başladığı bölgede arı kovanları olduğunu belirledi. 

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Muğla yangınlarında 3 gözaltı var - Resim: 2

İncelemelerini derinleştiren ekipler, yangının arıcıların arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığını belirledi. 

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Muğla yangınlarında 3 gözaltı var - Resim: 3

Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (37) gözaltına alındı.

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Muğla yangınlarında 3 gözaltı var - Resim: 4

Öte yandan Datça’daki orman yangını ile ilgili de çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgede kasten yangın çıkardığı değerlendiren bir şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu.

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