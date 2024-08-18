Muğla yangınlarında 3 gözaltı var
Muğla'nın Yatağan ve Datça ilçelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan’da meydana gelen orman yangını ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Yava Mahallesi'nde yangının başladığı bölgede arı kovanları olduğunu belirledi.
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İncelemelerini derinleştiren ekipler, yangının arıcıların arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığını belirledi.
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Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (37) gözaltına alındı.
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Öte yandan Datça’daki orman yangını ile ilgili de çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgede kasten yangın çıkardığı değerlendiren bir şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu.
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