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  3. 07 Mayıs 2020 15:07

Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor.

Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

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Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7’sindi kaldırıldı. Bu illerden Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor.

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Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

Muğla-Aydın karayolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

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Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

"FELAKETİ EN AZ ZARARLA KAPATALIM VE SAĞLIKLI GÜNLERDE KUCAKLAŞALIM" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. 

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