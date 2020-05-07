Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

"FELAKETİ EN AZ ZARARLA KAPATALIM VE SAĞLIKLI GÜNLERDE KUCAKLAŞALIM" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz.