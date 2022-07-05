Muğla'da 2 bin yıllık keşif: Meclis binası ve tapınak gün yüzüne çıktı

Gökova Körfezi’ne hakim bir yamaçta kurulan İdyma antik kenti M.Ö. 7’nci yüzyıl itibari ile Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim biri olurken, bu tarihten sonra kentte yerleşimin daha aşağılara taşındığı tahmin ediliyor. Palestrası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemi ile tahkim edilmiş bir kent özelliği taşıyan İdyma’da şehrin girişindeki meclis binası ve tapınak olduğu tahmin edilen alanda çalışmalar yürütülüyor.