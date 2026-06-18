Muğla'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan bir kadın bacağını kaybetti

Hastane odasında yaşadığı dehşeti anlatan ve zorlu tedavi süreci için maddi-manevi destek çağrısında bulunan Hatice K., maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddeti şu ifadelerle aktardı: "Beni sürekli 'Bu şehirde duramazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Barışmayı kabul etmeyince acımasızca bacaklarımdan vurdu. Tüfeğin saçmaları tüm bacağıma yayılmış; sinirler, dokular hepsi ölmüş. İki keredir yara kapatılamıyor. Umutsuzca yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bu durumun hiçbir kadının başına gelmemesini diliyorum, hiç kimse bunu hak etmiyor." Olayın hemen ardından emniyet güçlerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Veli K.'nın yargılanma süreci devam ediyor.