Muğla'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan bir kadın bacağını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi Veli K. tarafından av tüfeğiyle vurulan 43 yaşındaki Hatice K., 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından sol bacağını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan silahlı şiddet olayı, kadına yönelik şiddetin acı bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi. 24 Ocak tarihinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Veli K. (46) tarafından av tüfeğiyle bacaklarından hedef alınarak vurulan 43 yaşındaki Hatice K., hayatta kalma mücadelesi verirken sol bacağını kaybetti.
Plastik Cerrahi servisinde tedavisi devam eden mağdurun sağ bacağındaki parçalı kırıklar ve tüfek saçmalarının yol açtığı ölü dokular nedeniyle yapılan deri nakilleri henüz sonuç vermedi. Doktorlar, bacağı kurtarabilmek adına üçüncü bir cerrahi müdahale planlıyor.
Mağdurun emniyet güçlerine ve basına yansıyan ifadelerine göre saldırgan Veli K., boşanma talebini reddederek uzun süre ölüm tehditlerinde bulundu. Olay günü, failin iş ortağına "Onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım" diyerek planlı bir şekilde bu vahim eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
Hastane odasında yaşadığı dehşeti anlatan ve zorlu tedavi süreci için maddi-manevi destek çağrısında bulunan Hatice K., maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddeti şu ifadelerle aktardı: "Beni sürekli 'Bu şehirde duramazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Barışmayı kabul etmeyince acımasızca bacaklarımdan vurdu. Tüfeğin saçmaları tüm bacağıma yayılmış; sinirler, dokular hepsi ölmüş. İki keredir yara kapatılamıyor. Umutsuzca yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bu durumun hiçbir kadının başına gelmemesini diliyorum, hiç kimse bunu hak etmiyor." Olayın hemen ardından emniyet güçlerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Veli K.'nın yargılanma süreci devam ediyor.