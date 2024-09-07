Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gündüz saatlerinde çıkan yangına müdahaleler sürerken, alevler geceyi aydınlattı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Sarnıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
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Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
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