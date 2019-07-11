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  3. 11 Temmuz 2019 07:55

Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15.10 sıralarında başlayan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

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Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı

Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

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Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan

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