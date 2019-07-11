Muğla'da büyük yangın ! Dalaman'da başladı, Fethiye'ye sıçradı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15.10 sıralarında başlayan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.