Muğla'da çakmak gazı bomba gibi patladı: Çok sayıda yaralı var
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dairede çakmak gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 7 genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan 7 genç çakmak gazı çektiği sırada gazın alev alması sonucu patlama yaşandı.
Patlamada evin camları kırılırken, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
