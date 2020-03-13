Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı
Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerde halka açık kullanım alanları her ne kadar boşalmış olsa da Muğla'da ortaya çıkan manzara çok farklı. Kentin gözde tatil mekanı Bodrum'da güzel havayı değerlendirmek isteyen onlarca kişi plajlara akın etti.
Son günlerde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.
Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi.