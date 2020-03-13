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  3. 13 Mart 2020 13:04

Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı

Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerde halka açık kullanım alanları her ne kadar boşalmış olsa da Muğla'da ortaya çıkan manzara çok farklı. Kentin gözde tatil mekanı Bodrum'da güzel havayı değerlendirmek isteyen onlarca kişi plajlara akın etti.

Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı

Son günlerde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

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Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı.

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Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi.

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Muğla'da deniz sefası! Vatandaş kendisini sahile attı

Birçok kişi, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar da denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

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