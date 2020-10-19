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  3. 19 Ekim 2020 00:40

Muğla'da denizde öyle bir şey buldu ki...

Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.

Muğla'da denizde öyle bir şey buldu ki...

Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.

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Muğla'da denizde öyle bir şey buldu ki...

Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı. Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi.

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Muğla'da denizde öyle bir şey buldu ki...

Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı.

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Muğla'da denizde öyle bir şey buldu ki...

Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor.

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