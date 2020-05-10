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  3. 10 Mayıs 2020 17:51

Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı

Sokağa çıkma yasağının bu hafta uygulanmadığı Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da denize girip nargile keyfi yapan 3 kişi polise yakalandı.

Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmadığı Bodrum'da birçok sahil şeridi sessizliğini korudu.

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Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu kentte yasağa rağmen bugün Gümbet sahilinde, 3 arkadaş bir yandan nargile içti diğer yandan ise denize girdi.

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Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı

Sahilde nargile içip denizin keyfini çıkaran 3 kişi karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı

Yüz metre ilerden polisleri gören şahıslar üzerilerini giyip kaçmaya çalıştı.

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