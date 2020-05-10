Denize giren 3 kişi, nargileyle kaçarken yakalandı
Sokağa çıkma yasağının bu hafta uygulanmadığı Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da denize girip nargile keyfi yapan 3 kişi polise yakalandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmadığı Bodrum'da birçok sahil şeridi sessizliğini korudu.
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu kentte yasağa rağmen bugün Gümbet sahilinde, 3 arkadaş bir yandan nargile içti diğer yandan ise denize girdi.
Sahilde nargile içip denizin keyfini çıkaran 3 kişi karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırdı.