Muğla'da fiyatları duyan inanamadı: Yüzde 33 zam

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar gündem oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün şezlong fiyatlarını eleştirerek kaleme yazı oldu. Ün yazısında şu ifadeleri kullandı: