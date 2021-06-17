Muğla'da fiyatları duyan inanamadı: Yüzde 33 zam
Havaların ısınmasıyla başlayan tatil sezonunda Muğla'da otellerin yaptığı zam sosyal medyada gündem oldu.
Havaların ısınmasıyla başlayan tatil sezonunda Muğla'daki otellerin yüksek fiyatları yeniden gündem oldu.
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Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar gündem oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün şezlong fiyatlarını eleştirerek kaleme yazı oldu. Ün yazısında şu ifadeleri kullandı:
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"Geçen sene yaz başlarıydı. Bodrum-Türkbükü’nde bir otelin plajındaki şezlong fiyatları uzun süre konuşulmuştu."
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"O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı. İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim."
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