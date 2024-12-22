Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada
Muğla'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen helikopterin kaza anı kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.
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Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü.
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Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. (DHA)
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