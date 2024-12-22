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Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada

Muğla'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen helikopterin kaza anı kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada - Resim: 1

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada - Resim: 2

Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

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Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada - Resim: 3

Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü.

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Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada - Resim: 4

Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. (DHA)

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