Muğla’da heyelan! Yol kapandı, seferberlik başlatıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde etkili olan hava şartları ve zemin gevşemesi sonucunda Bağlıağaç Mahallesi sınırları içerisinde bir toprak kayması yaşandı. Dün gece saat 23.00 sularında meydana gelen olayda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Arsa Mahallesi’ne giden ana yolu tamamen kapattı.