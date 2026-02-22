Muğla’da heyelan! Yol kapandı, seferberlik başlatıldı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen heyelan, mahalleler arası ulaşımda aksamaya neden oldu. Bağlıağaç Mahallesi mevkisinde dev kaya parçaları ve toprağın yola savrulması üzerine ekipler gece boyunca teyakkuza geçti.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde etkili olan hava şartları ve zemin gevşemesi sonucunda Bağlıağaç Mahallesi sınırları içerisinde bir toprak kayması yaşandı. Dün gece saat 23.00 sularında meydana gelen olayda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Arsa Mahallesi’ne giden ana yolu tamamen kapattı.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen belediye ve jandarma ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapattı. Heyelanın yaşandığı noktada güvenlik şeridi çekilirken, bölgedeki aydınlatma yetersizliği nedeniyle gece boyunca kontrollü bir çalışma yürütüldü.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, heyelan haberini alır almaz bölgeye giderek teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmaları yerinde denetleyen Akdenizli, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
İş makinelerinin sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştığı temizlik çalışmalarında, yol üzerindeki büyük kaya parçalarının parçalanarak kaldırılması hedefleniyor. Ekipler, toprak kayması riskinin devam edip etmediğini kontrol ettikten sonra yolu yeniden trafiğe açacak.