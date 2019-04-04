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  3. 04 Nisan 2019 12:15

Muğla'da keşfedildi: 2 bin yıllık fiyat listesi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan 2 bin yıllık meclis duvarlarında, Roma Dönemi'nde satılan tüm ürünler ile verilen hizmetlerinin karşılığının yazdığı ortaya çıktı. 19 yıl önce bulunan duvardaki yazılar arkeologlar tarafınd

Muğla'da keşfedildi: 2 bin yıllık fiyat listesi

Gladyatörler şehri olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı.

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Muğla'da keşfedildi: 2 bin yıllık fiyat listesi

Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 2 bin yıllık meclis duvarında 200'den fazla ürünün isimleri ve fiyatları yazıyor.

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Muğla'da keşfedildi: 2 bin yıllık fiyat listesi

2 BİN YIL ÖNCE ÜRÜNLERE TAVAN FİYATI BELİRLENMİŞ

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 23 metrekarelik duvardaki yazıların anlamını ilk kez DHA'ya açıkladı ve şunları söyledi: "Roma döneminde burada satılan tüm ürünlerle verilen hizmetlerin karşılığı var.

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Muğla'da keşfedildi: 2 bin yıllık fiyat listesi

Burada antik dönemdeki insanların yedikleri ve sattıkları ürünlerin hepsi bulunuyor. Zeytinin bile dört ya da beş çeşidi var. Birinci kalite zeytin o dönem için 45 denaryus (Roma parası). Enflasyonun yükselmemesi amacıyla bir üst taban fiyatı belirlenmiş.

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