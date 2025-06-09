Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'nın turistik ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: DHA
Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turizm ilçelerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı'yla birlikte tatilciler akın etti.
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Bayramın süresince otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönüş yolculuğuna başladı.
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Muğla-Antalya, Muğla-Aydın kara yollarında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.
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Bayram tatili boyunca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görev yaptı.
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