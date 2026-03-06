Muğla'da korkunç kaza: Bir iş insanı beton mikserinin altında can verdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki bir iş insanı beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Torba Mahallesi'nde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası, bölge halkını yasa boğdu. Torba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat M., Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyir halinde olan beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
