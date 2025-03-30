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Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 1

Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi.

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Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 3

Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.

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Muğla'da korkunç kaza; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 4

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İ.K. (22), B.K. (24), T.Ü. (21) ve M.C. (36) hayatını kaybederken, B.Ç. (22) ve R.I. (23) ağır yaralandı.

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